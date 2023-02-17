Песков: Путин будет надёжно защищён от вирусов во время послания парламенту

Президент России Владимир Путин будет на должном уровне защищён от вирусов во время оглашения послания Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, будут приняты все необходимые меры санитарной и эпидемиологической безопасности. Песков также призвал приглашённых "соблюдать ответственность" за здоровье окружающих. Если же некоторые парламентарии находятся на больничном, им нужно "сидеть дома", подчеркнул он. Песков считает, что гораздо хуже "прийти больным и кого-то заражать", чем отсутствовать на мероприятии.