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16 февраля, 09:49

Песков: В графике Путина нет встреч с президентом Абхазии

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Абхазии Аслана Бжании в настоящее время не планируется. Об этом рассказал в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В графике Путина нет встреч с президентом Абхазии", — сообщил официальный представитель Кремля.

Пресс-служба абхазского лидера ранее сообщила, что Бжания находится с рабочим визитом в Москве, где он пробудет примерно от семи до десяти дней. В рамках поездки у него запланирован ряд встреч в Администрации Президента РФ.

Названа дата послания Путина Федеральному собранию

Названа дата послания Путина Федеральному собранию

Ранее Лайф писал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе беседы 6 февраля договорились провести встречу в ближайшие месяцы. Сегодня стало известно, что она состоится завтра, 17 февраля.

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ТАСС / Алексей Никольский

Александр Юнашев
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