Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Абхазии Аслана Бжании в настоящее время не планируется. Об этом рассказал в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В графике Путина нет встреч с президентом Абхазии", — сообщил официальный представитель Кремля.