Песков: В графике Путина нет встреч с президентом Абхазии
Встреча российского лидера Владимира Путина и президента Абхазии Аслана Бжании в настоящее время не планируется. Об этом рассказал в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В графике Путина нет встреч с президентом Абхазии", — сообщил официальный представитель Кремля.
Пресс-служба абхазского лидера ранее сообщила, что Бжания находится с рабочим визитом в Москве, где он пробудет примерно от семи до десяти дней. В рамках поездки у него запланирован ряд встреч в Администрации Президента РФ.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе беседы 6 февраля договорились провести встречу в ближайшие месяцы. Сегодня стало известно, что она состоится завтра, 17 февраля.
ТАСС / Алексей Никольский