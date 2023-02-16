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16 февраля, 08:35

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным 17 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры состоятся завтра, 17 февраля.

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Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе беседы 6 февраля договорились провести встречу в ближайшие месяцы. Как сообщил приближённый к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого", президенты в первую очередь договорились о встрече, целью которой будет контроль за исполнением двумя кабминами поручений. Позже в Кремле подтвердили, что лидеры могут встретиться лично в пятницу, 17 февраля.

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ТАСС / Михаил Метцель / POO

Александра Вишнякова
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