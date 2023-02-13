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13 февраля, 09:59

"Не получится отсидеться": Лукашенко призвал членов ОДКБ не отворачиваться от украинского конфликта

Лукашенко заявил о необходимости сплотиться странам – участницам ОДКБ

Странам – участницам Организации Договора о коллективной безопасности нужно сплотиться. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Говоря об украинском конфликте, он заявил, что не получится "тихонько отсидеться".

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придёт время, оно недалеко, буквально завтра, — оно потребует определяться, занимать определённую позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее", — отметил он на встрече с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

По словам белорусского лидера, вместе действовать всегда проще. Лукашенко призвал сплотить ОДКБ и разрешить проблемы на границах государств-членов организации.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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