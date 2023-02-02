Лавров ответил на вопрос о привлечении войск ОДКБ к спецоперации на Украине

Россия не просила помощи в спецоперации у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как имеет всё необходимое для достижения поставленных целей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселёву.

Речь зашла о действии четвёртой статьи Договора о коллективной безопасности, по ней в случае агрессии по отношению к любому из государств-участников все остальные члены организации по его просьбе сразу предоставят ему необходимую помощь, в том числе военную. По словам Лаврова, сейчас Москва в состоянии самостоятельно решить все вопросы в зоне СВО.

"Мы ни к кому [из стран – членов ОДКБ] с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что всё необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим ещё после госпереворота, всё необходимое у нас есть", — пояснил дипломат.