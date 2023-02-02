Против Киркорова подали миллионный иск за пляски на кресте

Православный активист Михаил Феодориди потребовал взыскать с певца Филиппа Киркорова один миллион рублей как компенсацию морального вреда за оскорбление чувств верующих в клипе, где он танцует на кресте.

"Судом зарегистрирован гражданский иск Феодориди к Киркорову", — рассказали ТАСС в Таганском суде Москвы, куда был подан иск. Дата заседания пока не известна.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил Лайфу, что не видит у истца шансов на победу. По его мнению, известность поп-короля просто не оставляет в стороне никого и "отсюда все эти жалкие попытки ввести запрет на его творчество в некоторых странах, иски от якобы неравнодушных поклонников и прочее".

"Его номер на кресте оказался настолько сильным и ярким, что до сих пор не даёт покоя. Иск мы отобьём, а вот слава о номере Филиппа Бедросовича останется надолго. Ведь серость и обыденность никого не волнует и не интересует", — добавил адвокат.