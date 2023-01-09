Разъезжающего на скейте-кресте Прусикина требуют проверить на оскорбление чувств верующих

Движение "Зов народа" попросило проверить действия фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина на оскорбление чувств верующих. Соответствующее письмо направлено на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, а также главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Копия документа есть в распоряжении Лайфа.

Общественники напомнили о том, что несколько дней назад, на Рождество, музыкант опубликовал провокационный ролик. В нём показано, как Прусикин разъезжает на скейтборде, который сделан в форме креста. По мнению активистов движения, в данных действиях присутствует явное неуважение к обществу, а также оскорбление религиозных чувств верующих граждан.