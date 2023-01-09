Разъезжающего на скейте-кресте Прусикина требуют проверить на оскорбление чувств верующих
Движение "Зов народа" просит СКР и МВД проверить Прусикина на оскорбление чувств верующих
Илья Прусикин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iliyaprusikin
Движение "Зов народа" попросило проверить действия фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина на оскорбление чувств верующих. Соответствующее письмо направлено на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, а также главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Копия документа есть в распоряжении Лайфа.
Обращение представителей движения "Зов народа" к председателю СК РФ и главе МВД РФ. Фото © LIFE
Общественники напомнили о том, что несколько дней назад, на Рождество, музыкант опубликовал провокационный ролик. В нём показано, как Прусикин разъезжает на скейтборде, который сделан в форме креста. По мнению активистов движения, в данных действиях присутствует явное неуважение к обществу, а также оскорбление религиозных чувств верующих граждан.
"Просим Следственный комитет Российской Федерации, а также Министерство внутренних дел проверить данную информацию", — сказано в письме.
Напомним, Илья Прусикин в Рождество опубликовал в соцсетях видео, на котором он катается на скейте в форме креста. В комментариях под роликом россияне жёстко раскритиковали музыканта за такой поступок. Осудил действия певца и настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Димитрий Лин. Он призвал его покаяться и извиниться. Также настоятель подчеркнул, что поступок 37-летнего музыканта оскорбляет чувства верующих.