Турист из Ижевска после ссоры с женой заблудился в горах и встретил Новый год на морозе
Спасённый турист из Ижевска. Фото © VK / Поисково-спасательная служба Челябинской области
Житель Ижевска поругался с женой в новогоднем походе в национальном парке "Таганай", заблудился в горах и встретил Новый год на морозе в одиночестве. Об этом рассказывает kp.ru.
Супруги решили встретить год в походе и выбрали "Таганай". Пара практически добралась до места ночёвки, но под конец прогулки рассорилась. Муж ушёл в сторону гор, а жена добралась до приюта, но в какой-то момент почувствовала неладное и обратилась к спасателям.
С пропавшим связались, но по телефону он заверил, что знает дорогу и выйдет сам. Когда стрелка часов подходила к 12 ночи, спасатели решили действовать и на снегоходах отправились на поиски. Следы заблудившегося не раз меняли направление.
В результате поисковая бригада обнаружила мужчину в трёх километрах от приюта "Таганай" только под утро 1 января. При этом, несмотря на усталость и ночь на морозе в 27 градусов, медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.
А в декабре двое туристов отправились в район хребтов Ажек и Алек. Один из них затем остался в экопоселении "Ажек", а второй продолжил маршрут. Внезапно турист позвонил и сообщил, что замерзает, но не успел назвать координаты, так как телефон разрядился. Спасатели нашли пропавшего спустя три дня.