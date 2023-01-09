Турист из Ижевска после ссоры с женой заблудился в горах и встретил Новый год на морозе

Житель Ижевска поругался с женой в новогоднем походе в национальном парке "Таганай", заблудился в горах и встретил Новый год на морозе в одиночестве. Об этом рассказывает kp.ru.

Супруги решили встретить год в походе и выбрали "Таганай". Пара практически добралась до места ночёвки, но под конец прогулки рассорилась. Муж ушёл в сторону гор, а жена добралась до приюта, но в какой-то момент почувствовала неладное и обратилась к спасателям.

С пропавшим связались, но по телефону он заверил, что знает дорогу и выйдет сам. Когда стрелка часов подходила к 12 ночи, спасатели решили действовать и на снегоходах отправились на поиски. Следы заблудившегося не раз меняли направление.

В результате поисковая бригада обнаружила мужчину в трёх километрах от приюта "Таганай" только под утро 1 января. При этом, несмотря на усталость и ночь на морозе в 27 градусов, медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.