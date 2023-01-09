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9 января, 14:27

Автор "падающего" Блока отреагировал на сравнение петербургского памятника с дементором

Создатель "падающего" памятника Блоку в Петербурге заявил, что в искусстве нет понятия "похож"

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/interestpiter" target="_blank" rel="noopener noreferrer">interestpiter</a></p>

Обложка © t.me / interestpiter

Недавно на улице Декабристов в Санкт-Петербурге открыли необычный памятник поэту Александру Блоку, что сразу вызвало массу негодования и критики со стороны местных жителей и пользователей Сети. Кто-то назвал работу "падающей глыбой", а некоторые и вовсе "дементором" из сказки о Гарри Поттере. Автор работы скульптор Евгений Ротанов заявил в беседе с Лайфом, что возмущённые попросту не поняли задумки.

Так, "падающий" наклон художник объяснил собственным взглядом на объект работы, а его походку — отношением прообраза к миру.

"Блок человек, который идёт в народ... Идёт на улицу, думает, погружён в себя. У него даже глаза закрыты. Он весь собран внутри себя. Его окружающие дома не интересуют. Головой он не крутит. Потому что я так задумал... Человек так может ходить, наклонившись вперёд", пояснил художник.

По словам Ротанова, в искусстве нет понятия "похож", а любой автор ищет не фотографическое сходство, а свой внутренний образ, выражая собственные ассоциации. Более того, у Ротанова было множество вариантов памятника, однако сама идея мало интересовала петербургских чиновников.

"[Я] обращался к начальству, к администрации района, никого это не колышило. Я обратился к [спикеру Совфеда Валентине] Матвиенко, и она сразу поняла и дала толчок, чтобы обратили внимание на создание памятника. Это тянулось долго. Она потом уехала в Москву, а я продолжал биться. Искали деньги, потом разрешение сделали наконец", заключил он.

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Лайф писал, что в Башкирии женщина слепила из снега сотрудника ГИБДД и напугала местных жителей. Скульптура получилась настолько реалистичной, что сельчане стали объезжать "опасный" участок при виде "инспектора".

Матвей Шандрыголов

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