Автор "падающего" Блока отреагировал на сравнение петербургского памятника с дементором

Недавно на улице Декабристов в Санкт-Петербурге открыли необычный памятник поэту Александру Блоку, что сразу вызвало массу негодования и критики со стороны местных жителей и пользователей Сети. Кто-то назвал работу "падающей глыбой", а некоторые и вовсе "дементором" из сказки о Гарри Поттере. Автор работы скульптор Евгений Ротанов заявил в беседе с Лайфом, что возмущённые попросту не поняли задумки.

Так, "падающий" наклон художник объяснил собственным взглядом на объект работы, а его походку — отношением прообраза к миру.

"Блок — человек, который идёт в народ... Идёт на улицу, думает, погружён в себя. У него даже глаза закрыты. Он весь собран внутри себя. Его окружающие дома не интересуют. Головой он не крутит. Потому что я так задумал... Человек так может ходить, наклонившись вперёд", — пояснил художник.

По словам Ротанова, в искусстве нет понятия "похож", а любой автор ищет не фотографическое сходство, а свой внутренний образ, выражая собственные ассоциации. Более того, у Ротанова было множество вариантов памятника, однако сама идея мало интересовала петербургских чиновников.

"[Я] обращался к начальству, к администрации района, никого это не колышило. Я обратился к [спикеру Совфеда Валентине] Матвиенко, и она сразу поняла и дала толчок, чтобы обратили внимание на создание памятника. Это тянулось долго. Она потом уехала в Москву, а я продолжал биться. Искали деньги, потом разрешение сделали наконец", — заключил он.