"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 14:16

Лайф публикует список экипажа и пассажиров рухнувшего в НАО Ан-2

<p>Пилоты упавшего в НАО Ан-2 Владимир Тишин и Иван Паршин. Фото © vk.com / <a href="https://vk.com/photo228956888_457240342?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Тишин</a> / <a href="https://vk.com/photo637933609_457239018?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Иван Паршин</a></p>

Пилоты упавшего в НАО Ан-2 Владимир Тишин и Иван Паршин. Фото © vk.com / Владимир Тишин / Иван Паршин

В распоряжении Лайфа появился список экипажа и пассажиров самолёта Ан-2, рухнувшего в Ненецком автономном округе. Напомним, что на борту было 12 человек, двое из них погибли — один пилот и один пассажир, однако, кто именно, пока не известно.

Экипаж:

  • Иван Паршин — командир воздушного судна;
  • Владимир Тишин — второй пилот.

Пассажиры:

  • Игнат Ванукан, 18 лет;
  • Лариса Соболева, 19 лет;
  • Парасковья Янгасова, 21 год.
  • Михаил Янгасов, 35 лет;
  • Валентина Вылко, 22 года;
  • Илья Х., 11 лет;
  • Александр Х., 14 лет;
  • Андрей Х., 21 год;
  • Вячеслав Х., 21 год;
  • Юлия Х., 54 года.
Лайф узнал возможную причину крушения пассажирского самолёта Ан-2 в НАО

Лайф узнал возможную причину крушения пассажирского самолёта Ан-2 в НАО

Как уже писал Лайф, самолёт с двумя членами экипажа и десятью пассажирами на борту рухнул в десяти километрах от посёлка Каратайка. По предварительным данным, два человека погибли — один пилот и один пассажир, ещё пятеро получили ранения. К месту ЧП следуют спасатели.

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров