Лайф публикует список экипажа и пассажиров рухнувшего в НАО Ан-2

В распоряжении Лайфа появился список экипажа и пассажиров самолёта Ан-2, рухнувшего в Ненецком автономном округе. Напомним, что на борту было 12 человек, двое из них погибли — один пилот и один пассажир, однако, кто именно, пока не известно.