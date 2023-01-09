Лайф публикует список экипажа и пассажиров рухнувшего в НАО Ан-2
Пилоты упавшего в НАО Ан-2 Владимир Тишин и Иван Паршин. Фото © vk.com / Владимир Тишин / Иван Паршин
В распоряжении Лайфа появился список экипажа и пассажиров самолёта Ан-2, рухнувшего в Ненецком автономном округе. Напомним, что на борту было 12 человек, двое из них погибли — один пилот и один пассажир, однако, кто именно, пока не известно.
Экипаж:
- Иван Паршин — командир воздушного судна;
- Владимир Тишин — второй пилот.
Пассажиры:
- Игнат Ванукан, 18 лет;
- Лариса Соболева, 19 лет;
- Парасковья Янгасова, 21 год.
- Михаил Янгасов, 35 лет;
- Валентина Вылко, 22 года;
- Илья Х., 11 лет;
- Александр Х., 14 лет;
- Андрей Х., 21 год;
- Вячеслав Х., 21 год;
- Юлия Х., 54 года.
Как уже писал Лайф, самолёт с двумя членами экипажа и десятью пассажирами на борту рухнул в десяти километрах от посёлка Каратайка. По предварительным данным, два человека погибли — один пилот и один пассажир, ещё пятеро получили ранения. К месту ЧП следуют спасатели.