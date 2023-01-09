В Петербурге рассказали, как украсят город к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

18 января Санкт-Петербург отметит юбилейные 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Как именно город подготовят к праздничной дате, рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол в беседе с газетой "Петербургский дневник".

К празднику начали готовиться заранее, "отдавая дань уважения тому подвигу, который впечатан генетическим кодом в душу каждого петербуржца".

"Флаговыми композициями будут украшены все места проведения торжественно-траурных церемоний, площади и проспекты Санкт-Петербурга. Основным символом оформления традиционно станет "Разорванное кольцо", также в концепцию оформления войдёт медаль, приуроченная к юбилейной годовщине прорыва блокады", — поделился Рябовол.

Поздравления петербуржцев с памятной датой разместят на объектах наружной рекламы, а также в наземном транспорте и метрополитене. Зрители телеканала "Санкт-Петербург" смогут посмотреть в прямом эфире трансляции торжественных церемоний, концерта в Ледовом дворце и интервью, в которых ветераны поделятся воспоминаниями.