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9 января, 14:08

В Петербурге рассказали, как украсят город к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

18 января Санкт-Петербург отметит юбилейные 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Как именно город подготовят к праздничной дате, рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол в беседе с газетой "Петербургский дневник".

К празднику начали готовиться заранее, "отдавая дань уважения тому подвигу, который впечатан генетическим кодом в душу каждого петербуржца".

"Флаговыми композициями будут украшены все места проведения торжественно-траурных церемоний, площади и проспекты Санкт-Петербурга. Основным символом оформления традиционно станет "Разорванное кольцо", также в концепцию оформления войдёт медаль, приуроченная к юбилейной годовщине прорыва блокады", — поделился Рябовол.

Поздравления петербуржцев с памятной датой разместят на объектах наружной рекламы, а также в наземном транспорте и метрополитене. Зрители телеканала "Санкт-Петербург" смогут посмотреть в прямом эфире трансляции торжественных церемоний, концерта в Ледовом дворце и интервью, в которых ветераны поделятся воспоминаниями.

В местах проведения мероприятий гостям и жителям Северной столицы будут раздавать ленточки Ленинградской победы, добавил глава комитета.

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В октябре прошлого года суд признал геноцидом действия нацистов и их пособников в Ленобласти в годы ВОВ. По данным прокуратуры, более миллиона человек погибло в блокаду Ленинграда, что в полтора раза больше, чем по официальной статистике. Ущерб от нацистской блокады Ленинграда оценили в 35 триллионов рублей.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Ирина Фальке

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