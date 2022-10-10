Суд признал геноцидом действия нацистов и их пособников в Ленобласти в годы ВОВ

В ходе слушаний в суде были представлены свидетельские показания и архивные документы, которые свидетельствуют о массовом уничтожении граждан СССР нацистами на оккупированной территории Ленинградской области. Иск направила местная прокуратура. В заявлении указывалось, что немецкие оккупационные власти и их пособники расстреливали, истязали и пытали советских граждан. Так, по данным прокуратуры, более миллиона человек погибло в блокаду Ленинграда, что в полтора раза больше, чем по официальной статистике.