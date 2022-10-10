Суд признал геноцидом действия нацистов и их пособников в Ленобласти в годы ВОВ
Ленинградский областной суд признал действия нацистов и их пособников в регионе в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Об этом сообщает РИА "Новости".
В ходе слушаний в суде были представлены свидетельские показания и архивные документы, которые свидетельствуют о массовом уничтожении граждан СССР нацистами на оккупированной территории Ленинградской области. Иск направила местная прокуратура. В заявлении указывалось, что немецкие оккупационные власти и их пособники расстреливали, истязали и пытали советских граждан. Так, по данным прокуратуры, более миллиона человек погибло в блокаду Ленинграда, что в полтора раза больше, чем по официальной статистике.
Напомним, в день 81-й годовщины трагедии Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. По словам прокурора Петербурга Виктора Мельника, жертв гораздо больше, чем считалось ранее, а в ходе проверки удалось доказать факты участия не только немецкой армии, но и целых вооружённых формирований других европейских государств. А 16 сентября 2022 года в Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом.
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