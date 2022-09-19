Историк назвал число жертв нацистов под Ленинградом в годы ВОВ

Около полумиллиона человек стали жертвами нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. Такие данные привёл на заседании суда по рассмотрению иска прокуратуры ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалёв.

"Трагедия ситуации, которая произошла на оккупированной территории [Ленинградской области] такова, что мы говорим, наверное, не менее чем о полумиллионе человеческих жертв... Сейчас идёт эксгумация останков", — приводит его слова РИА "Новости".