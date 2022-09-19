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19 сентября, 13:33

Историк назвал число жертв нацистов под Ленинградом в годы ВОВ

Историк Ковалёв: Около полумиллиона жителей Ленобласти стали жертвами нацистов в годы ВОВ

Около полумиллиона человек стали жертвами нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. Такие данные привёл на заседании суда по рассмотрению иска прокуратуры ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалёв.

"Трагедия ситуации, которая произошла на оккупированной территории [Ленинградской области] такова, что мы говорим, наверное, не менее чем о полумиллионе человеческих жертв... Сейчас идёт эксгумация останков", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Ковалёва, это неточная цифра, потому что многие были эвакуированы из других областей, а военнопленные "уничтожались даже не десятками, а сотнями тысяч". Историк напомнил и о трагической судьбе ленинградских детей.

В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом

В Петербурге начался суд о признании блокады Ленинграда геноцидом

Напомним, в день 81-й годовщины трагедии Прокуратура Санкт-Петербурга через суд потребовала признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. По словам прокурора Петербурга Виктора Мельника, жертв гораздо больше, чем считалось ранее, а в ходе проверки удалось доказать факты участия не только немецкой армии, но и целых вооружённых формирований других европейских государств.

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ТАСС

Ирина Фальке

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