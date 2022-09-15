Суд впервые оценит участие других европейских стран в блокаде Ленинграда, помимо Германии

Прокурор Петербурга Виктор Мельник сообщил, что суд впервые даст правовую оценку участию в блокаде Ленинграда не только Германии, но и других стран.

По его словам, специалисты провели работу, в результате которой удалось доказать факты участия не только немецкой армии, но и целых вооружённых формирований отдельных представителей иных европейских государств.

"Данному факту ранее посвящались лишь отдельные исследования историков, однако он никогда не подвергался юридической оценке. На грядущем процессе это будет сделано впервые", — сказал Мельник в интервью РИА "Новости".