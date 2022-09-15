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15 сентября, 08:43

Суд впервые оценит участие других европейских стран в блокаде Ленинграда, помимо Германии

Прокурор Петербурга Виктор Мельник сообщил, что суд впервые даст правовую оценку участию в блокаде Ленинграда не только Германии, но и других стран.

По его словам, специалисты провели работу, в результате которой удалось доказать факты участия не только немецкой армии, но и целых вооружённых формирований отдельных представителей иных европейских государств.

"Данному факту ранее посвящались лишь отдельные исследования историков, однако он никогда не подвергался юридической оценке. На грядущем процессе это будет сделано впервые", — сказал Мельник в интервью РИА "Новости".

Прокурор Мельник: Жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось ранее

Прокурор Мельник: Жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось ранее

Напомним, ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурор Санкт-Петербурга направил в городской суд заявление о признании её военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа.

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Freepik

Николь Вербер
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