Терпению пришёл конец: Заявление Шольца об Украине взбесило США

Вашингтон считает, что отказ Германии поставлять Киеву некоторые виды вооружений и боевой техники говорит о снижении лояльности канцлера ФРГ Олафа Шольца по отношению к Украине. Об этом пишет издание Die Welt.

Как пишут авторы, США всё больше сомневаются по поводу принципиальной лояльности Шольца Киеву и предъявляют чёткие требования к Берлину. По мнению журналистов, Вашингтон продавил позицию Германии, и только после этого немецкие власти пошли на уступки и согласились передать Украине тяжёлое вооружение, а затем и реактивные системы залпового огня. При этом недавно Шольц объявлял, что немецкие власти не будут поставлять БМП и танки, поскольку и США этого не делают.