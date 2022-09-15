Терпению пришёл конец: Заявление Шольца об Украине взбесило США
Die Welt: Шольц вывел из себя США заявлением о военной помощи Украине
Вашингтон считает, что отказ Германии поставлять Киеву некоторые виды вооружений и боевой техники говорит о снижении лояльности канцлера ФРГ Олафа Шольца по отношению к Украине. Об этом пишет издание Die Welt.
"Американскому терпению пришёл конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США", — говорится в материале.
Как пишут авторы, США всё больше сомневаются по поводу принципиальной лояльности Шольца Киеву и предъявляют чёткие требования к Берлину. По мнению журналистов, Вашингтон продавил позицию Германии, и только после этого немецкие власти пошли на уступки и согласились передать Украине тяжёлое вооружение, а затем и реактивные системы залпового огня. При этом недавно Шольц объявлял, что немецкие власти не будут поставлять БМП и танки, поскольку и США этого не делают.
Как писал Лайф, ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что ФРГ не прекратит оказывать военную поддержку Киеву. Политик также подчеркнул, что, несмотря на боевые действия, необходимо уже сейчас планировать шаги по восстановлению Незалежной.
ТАСС / DPA / Kay Nietfeld