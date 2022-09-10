В Германии посоветовали Бербок не возвращаться из Киева

Поездка главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев вызвала неоднозначную реакцию у читателей газеты Die Welt. По мнению пользователей, ей безразличны интересы ФРГ и немецких избирателей.

"Пусть останется там, она в Германии не нужна", — написал один из комментаторов.

По мнению людей, Бербок не представляет интересы Германии, а лишь действует на благо Украины. Пользователи указали, что министру больше нравится путешествовать, чем серьёзно работать дома.

"Хорошая поездка на выходные, тем более что она обязательно встретит там людей, чье мнение важно для неё", — пожаловались читатели.