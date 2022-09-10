Более 68 тысяч избирателей из семи регионов РФ дистанционно проголосовали на выборах
Более 68 тысяч человек из семи субъектов России приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Такие данные на утро субботы представила Центральная избирательная комиссия РФ.
По данным ЦИК, из 110 618 подавших заявление на участие в ДЭГ проголосовали уже 68 213 человек (что составляет более 61% от общего числа). Так, в Псковской области онлайн отдали голоса 8910 человек (75%), в Ярославской — 26 614 (72,8%), в Калининградской — 11 699 (61,6%), в Новгородской — 5335 (57,3%), в Курской — 4227 (53,8%), а в Томской и Калужской — 11321 (43,8%) и 107 (37,2%) избирателей.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий. По её словам, в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
ТАСС / Михаил Терещенко