Более 68 тысяч избирателей из семи регионов РФ дистанционно проголосовали на выборах

Более 68 тысяч человек из семи субъектов России приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Такие данные на утро субботы представила Центральная избирательная комиссия РФ.

По данным ЦИК, из 110 618 подавших заявление на участие в ДЭГ проголосовали уже 68 213 человек (что составляет более 61% от общего числа). Так, в Псковской области онлайн отдали голоса 8910 человек (75%), в Ярославской — 26 614 (72,8%), в Калининградской — 11 699 (61,6%), в Новгородской — 5335 (57,3%), в Курской — 4227 (53,8%), а в Томской и Калужской — 11321 (43,8%) и 107 (37,2%) избирателей.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что первый день голосования в регионах прошёл без серьёзных происшествий. По её словам, в Центризбиркоме "дотошно разбирались" в публикациях о потенциальных нарушениях.