Вучич: Евросоюз требовал от Сербии выбрать между РФ и Западом

Представители Евросоюза, Германии и Франции требовали от Белграда выбрать сторону в ситуации с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Как мне сообщили, сейчас всем остаётся рассказать, с какой стороны занавеса хотят остаться. С той стороны, где экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они", — сказал он.

По словам Вучича, представители западных государств также требовали быстрее решить ситуацию с Косовом. Это позволило бы им вооружиться дополнительными доводами в споре с Москвой, отметил он. Кроме того, сербский лидер подчеркнул, что страна снова рискует стать "сопутствующей потерей" кризиса и непринципиальности мировых держав, которая была проявлена ранее.