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10 сентября, 10:07

Вучич: Евросоюз требовал от Сербии выбрать между РФ и Западом

Представители Евросоюза, Германии и Франции требовали от Белграда выбрать сторону в ситуации с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Как мне сообщили, сейчас всем остаётся рассказать, с какой стороны занавеса хотят остаться. С той стороны, где экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они", — сказал он.

По словам Вучича, представители западных государств также требовали быстрее решить ситуацию с Косовом. Это позволило бы им вооружиться дополнительными доводами в споре с Москвой, отметил он. Кроме того, сербский лидер подчеркнул, что страна снова рискует стать "сопутствующей потерей" кризиса и непринципиальности мировых держав, которая была проявлена ранее.

Сербия потратит сотни миллионов евро на "Байрактары"

Сербия потратит сотни миллионов евро на "Байрактары"

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал Европу готовиться к холодной зиме и заявил, что следующая и вовсе будет "полярной" из-за политики, которую Запад ведёт против России. Так он прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

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Getty Images / Milos Miskov / Anadolu Agency

Никита Осипов

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