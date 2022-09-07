Вучич: Грядущая зима будет холодной для Европы, а следующая — полярной

Президент Сербии Александр Вучич призвал Европу готовиться к холодной зиме и заявил, что следующая вовсе будет "полярной" из-за политики, которую Запад ведёт против России. Так он прокомментировал сегодняшнее выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

"Что касается заявления президента [РФ Владимира] Путина, которое я немного смотрел сегодня в прямом эфире. Я бы это определил так: эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы", — сказал Вучич.

Сербский лидер обратил внимание на то, что в Европе никто не хочет искать мирного решения украинского конфликта, поэтому всем, кто считает, что Россию можно победить военным путём, он посоветовал готовиться мёрзнуть грядущей зимой. Глава государства также напомнил о пяти мерах Евросоюза, призванных помочь в преодолении газового кризиса, с которым столкнулась Европа. По его словам, не считая лимита цен, остальные предложенные меры хорошие.

"Я знаю, что сейчас модно ругать ЕС. Я видел эти пять мер ЕС, пятую не совсем понял, как это они введут потолок цены на газ? А остальные четыре меры разумные, хорошие меры", — заявил политик.