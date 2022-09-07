Эрдоган: Запад совершает огромную ошибку, недооценивая Россию

Запад явно недооценивает Россию, тем самым совершая огромную ошибку, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. По словам политика, РФ точно находится не в числе тех стран, "которые можно не воспринимать всерьёз".

"Я не предвижу скорого завершения (конфликта на Украине. — Прим. Лайфа). Но тем, кто всерьёз недооценивает Россию, могу сказать, что они ошибаются. Россия не входит в число тех стран, которые можно не воспринимать всерьёз", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем.