"Стопроцентный политический шаг": Американский разведчик раскрыл, в чём Зеленский обманул Запад
Разведчик США Риттер: Зеленский начал наступление, чтобы создать имидж якобы сильной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решился начать "наступление" только для того, чтобы показать свои "успехи" Западу. Такое мнение высказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. На вопрос, пытаются ли Киев и его военачальники, принимающее самые важные решения, просто пропиариться в западных СМИ, он ответил утвердительно.
"Да, я в этом уверен. Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла... Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад", — отметил Риттер в эфире ютуб-канала Judging Freedom.
При этом, как уточнил экс-офицер разведки США, на деле украинские власти подали Западу ровно противоположный сигнал, о чём, в частности, свидетельствуют тысячи раненых военных, которые были вынуждены отступить.
Ранее, напомним, бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что план действий Киеву диктует Вашингтон. Он выразил уверенность, что именно Соединённые Штаты ответственны за всё происходящее на Украине.
ТАСС / EPA / MYKOLA TYS