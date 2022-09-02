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1 сентября, 21:03

Зеленский официально вывел украинскую делегацию из Контактной группы

Владимир Зеленский упразднил украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Соответствующие указы размещены на сайте президента страны.

Трёхсторонняя контактная группа (Минская группа), в которую входят Россия, Украина и ОБСЕ, была сформирована летом 2014 года. На встречах группы обсуждают деэскалацию украинского конфликта. За основу взяты Минские соглашения, предусматривающие проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод от линии соприкосновения тяжёлых вооружений.

"Признать утратившим силу Указ президента Украины от 5 мая 2020 г. № 167/2020 "О делегации Украины для участия в Трёхсторонней контактной группе" гласит текст президентского указа.

Зеленский и Макрон поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу

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Этим документом в целом отменяется действие шести указов президента Украины 2020–2021 годов о работе украинской делегации в Контактной группе и составе этой делегации. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин высказал мнение, что в случае установления перемирия ситуация вокруг Украины может затянуться, и через какое-то время разрешить её будет ещё сложнее. Он предположил, что осенью Киев может начать просить перемирия, после которого начнётся "замыленная история", но подобное "уже видели на примере 2014 года с первыми и вторыми Минскими соглашениями".

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ТАСС/Zuma

Дмитрий Алексиевич

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