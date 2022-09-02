Зеленский официально вывел украинскую делегацию из Контактной группы

Владимир Зеленский упразднил украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Соответствующие указы размещены на сайте президента страны.

Трёхсторонняя контактная группа (Минская группа), в которую входят Россия, Украина и ОБСЕ, была сформирована летом 2014 года. На встречах группы обсуждают деэскалацию украинского конфликта. За основу взяты Минские соглашения, предусматривающие проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод от линии соприкосновения тяжёлых вооружений.

"Признать утратившим силу Указ президента Украины от 5 мая 2020 г. № 167/2020 "О делегации Украины для участия в Трёхсторонней контактной группе", — гласит текст президентского указа.

Этим документом в целом отменяется действие шести указов президента Украины 2020–2021 годов о работе украинской делегации в Контактной группе и составе этой делегации. Указ вступает в силу со дня опубликования.