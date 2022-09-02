Зеленский официально вывел украинскую делегацию из Контактной группы
Владимир Зеленский упразднил украинскую делегацию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Соответствующие указы размещены на сайте президента страны.
Трёхсторонняя контактная группа (Минская группа), в которую входят Россия, Украина и ОБСЕ, была сформирована летом 2014 года. На встречах группы обсуждают деэскалацию украинского конфликта. За основу взяты Минские соглашения, предусматривающие проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод от линии соприкосновения тяжёлых вооружений.
"Признать утратившим силу Указ президента Украины от 5 мая 2020 г. № 167/2020 "О делегации Украины для участия в Трёхсторонней контактной группе", — гласит текст президентского указа.
Этим документом в целом отменяется действие шести указов президента Украины 2020–2021 годов о работе украинской делегации в Контактной группе и составе этой делегации. Указ вступает в силу со дня опубликования.
Ранее писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин высказал мнение, что в случае установления перемирия ситуация вокруг Украины может затянуться, и через какое-то время разрешить её будет ещё сложнее. Он предположил, что осенью Киев может начать просить перемирия, после которого начнётся "замыленная история", но подобное "уже видели на примере 2014 года с первыми и вторыми Минскими соглашениями".
ТАСС/Zuma