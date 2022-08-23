Прилепин: В случае перемирия Украина затянет конфликт, как было с Минскими соглашениями

В случае установления перемирия ситуация вокруг Украины может затянуться, и через какое-то время разрешить её будет ещё сложнее. Таким мнением поделился в беседе с RT писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин.

По его словам, сейчас от России требуют "остановиться, а лучше отойти подальше". Филолог предположил, что осенью украинская сторона может начать просить перемирия, после которого начнётся "замыленная история", но подобное "уже видели на примере 2014 года с первыми и вторыми Минскими соглашениями".

"Харьковскую область освободите, а Запорожье мы ещё обсудим..." И вот это вот всё опять будет тянуться. А мы прекрасно знаем, что это не закончится никогда", — сказал Прилепин.

Писатель отметил, что замедление не означает спасение жизней — это означает, что "люди на новом этапе опять вынуждены будут разгребать это, и в гораздо более жёстких обстоятельствах". Прилепин также подчеркнул, что это должно понимать и население.