НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 12:55

В Красноярске пропал "арестованный" кот по кличке Русский Бэтмен

<p>Одно из последних фото Русского Бэтмена. Обложка © <a href="https://ngs24.ru/text/animals/2022/07/19/71500163/?imageViewer=ivRecord" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NGS24</a> / Ольга Лазовская</p>

Одно из последних фото Русского Бэтмена. Обложка © NGS24 / Ольга Лазовская

В Красноярске суд отменил "арест" кота по кличке Русский Бэтмен, которого владелица хотела вызволить из приюта. Причиной такого решения стало исчезновение животного. Об этом сообщается в телеграм-канале судов Красноярского края.

Мировой судья судебного участка в Свердловском районе прекратил исполнительное производство по делу об аресте питомца породы курильский бобтейл в связи с отсутствием животного у ответчика — хозяйки приюта "Империя успеха" Кристины Газизьяновой. Кроме того, истцу отказано в истребовании имущества и взыскании судебных расходов с ответчика из-за отсутствия кота.

Где сейчас находится животное и в каком состоянии, неизвестно.

Кот Пушок из Академии балета имени Вагановой пропал в Петербурге

Кот Пушок из Академии балета имени Вагановой пропал в Петербурге

Ранее Лайф рассказывал, что хозяйка животного Татьяна Белоусова обратилась в суд с требованием "арестовать" кота, который попал в руки хозяйки приюта, отказавшейся добровольно отдавать питомца.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров