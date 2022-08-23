В Красноярске пропал "арестованный" кот по кличке Русский Бэтмен

В Красноярске суд отменил "арест" кота по кличке Русский Бэтмен, которого владелица хотела вызволить из приюта. Причиной такого решения стало исчезновение животного. Об этом сообщается в телеграм-канале судов Красноярского края.

Мировой судья судебного участка в Свердловском районе прекратил исполнительное производство по делу об аресте питомца породы курильский бобтейл в связи с отсутствием животного у ответчика — хозяйки приюта "Империя успеха" Кристины Газизьяновой. Кроме того, истцу отказано в истребовании имущества и взыскании судебных расходов с ответчика из-за отсутствия кота.

Где сейчас находится животное и в каком состоянии, неизвестно.