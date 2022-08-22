Кот Пушок из Академии балета имени Вагановой пропал в Петербурге
Пушок. Фото © Академия Русского балета имени Вагановой
В Академии Русского балета имени Вагановой бьют тревогу: пропал кот по кличке Пушок. Он не появлялся на её территории уже больше недели.
"Потерялся дворовый кот Академии Русского балета им. Вагановой. Сотрудники очень скучают, переживают за него. Просим вернуть котика или сообщить, где его видели", — гласят объявления, расклеенные культурным учреждением.
Из особых примет потеряшки отмечают упитанность и очень пушистый хвост. Кот "служит" в академии вместе с братом Леопольдом, оберегая учреждение от "несанкционированных грызунов".
Но не все так переживают за своих питомцев. Некоторые, наоборот, мечтают с ними расстаться. Так, пожилая жительница Сахалина решила избавиться от кота оригинальным способом. Она вызвала сотрудников МЧС и скорую помощь, заявив, что животное на неё напало.