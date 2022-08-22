Кот Пушок из Академии балета имени Вагановой пропал в Петербурге

В Академии Русского балета имени Вагановой бьют тревогу: пропал кот по кличке Пушок. Он не появлялся на её территории уже больше недели.

"Потерялся дворовый кот Академии Русского балета им. Вагановой. Сотрудники очень скучают, переживают за него. Просим вернуть котика или сообщить, где его видели", — гласят объявления, расклеенные культурным учреждением.

Из особых примет потеряшки отмечают упитанность и очень пушистый хвост. Кот "служит" в академии вместе с братом Леопольдом, оберегая учреждение от "несанкционированных грызунов".