Пожилая россиянка придумала необычный способ избавиться от кота

Пожилая жительница Сахалина решила избавиться от кота оригинальным способом. Она вызвала сотрудников МЧС и скорую помощь: заявила, что животное на неё напало. Об этом рассказали сахалинские зоозащитники.

Спасённый кот в руках волонтёров. Видео © Сахалинский приют "Ласка"

"Пожилой женщине надоел кот, который прожил у неё около 13 лет. Она вызвала МЧС и скорую помощь, обвинив кота, что он напал и исцарапал её. Спецслужбы отработали вызов на отлично. Пять крепких спасателей сачком поймали в квартире испуганного кота", — рассказали волонтёры приюта для кошек "Ласка".

Кот не сопротивлялся, когда его ловили, а "пострадавшую" хозяйку отвели в машину скорой помощи осмотреть царапины. Животное забрала зоозащитница Марина. При этом пенсионерка кричала, чтобы кота поскорее забрали и якобы она даже переноску просто так отдаст. Сразу после инцидента стало известно, что на днях бабушка отправится отдыхать в санаторий.

"Ну что, повезло бедняге. Пока он дома у нашей Марины. Будут искать ему новых хозяев. Сутки кот не шевелился вообще, только смотрел на людей огромными непонимающими глазами, молча", — закончили свою историю зоозащитники.

Первые часы у незнакомых людей кот вёл себя очень испуганно, ничего не ел. Потом он начал приходить в себя. Животное планируют в ближайшие дни кастрировать и обследовать на наличие хронических заболеваний.