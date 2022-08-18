Украинка попала под следствие за "отрицание агрессии России" в личных разговорах
Жительницу украинского города Ирпеня заподозрили в "отрицании агрессии России", причём прокуратура заинтересовалась не публичными высказываниями гражданки, а содержанием её личных бесед по телефону.
Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, жительница Киевской области "в телефонных разговорах с гражданами Украины" отрицала "факты" неких якобы преступных действий российских военных.
Ранее в Минобороны сообщали, что киевский режим готовит провокацию с постановочными съёмками в городе Ирпене для обвинения российских военных.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ готовят масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого привлечено до тысячи солдат войск радиационной, химической и биологической защиты. По оценке Минобороны РФ, провокации ВСУ могут привести к реальной угрозе ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. Киевский режим собирается широко освещать события у АЭС и возложить вину за возможные последствия на российских военных.