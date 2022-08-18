Украинка попала под следствие за "отрицание агрессии России" в личных разговорах

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ готовят масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого привлечено до тысячи солдат войск радиационной, химической и биологической защиты. По оценке Минобороны РФ, провокации ВСУ могут привести к реальной угрозе ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. Киевский режим собирается широко освещать события у АЭС и возложить вину за возможные последствия на российских военных.