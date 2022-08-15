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15 августа, 18:41

Минобороны РФ узнало о подготовке ВСУ масштабных провокаций в районе ЗАЭС

ВСУ готовят масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого привлечено до тысячи солдат войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Достоверно известно, что командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС. Для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве одной тысячи военнослужащих, снабжённых специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля", — уточнил Мизинцев.

По оценке Минобороны РФ, провокации ВСУ могут привести к реальной угрозе ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. При этом киевский режим собирается широко освещать события у АЭС и возложить вину за возможные последствия на российских военных.

Шойгу обсудил с Гутерришем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС

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Напомним, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа ВСУ запустили по объекту десятки ударных беспилотников и ракет из РСЗО. Лишь за последние дни было зафиксировано более десяти ударов. В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал создать вокруг Запорожской атомной электростанции периметр безопасности.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников

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