Минобороны РФ узнало о подготовке ВСУ масштабных провокаций в районе ЗАЭС

ВСУ готовят масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого привлечено до тысячи солдат войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Достоверно известно, что командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС. Для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве одной тысячи военнослужащих, снабжённых специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля", — уточнил Мизинцев.

По оценке Минобороны РФ, провокации ВСУ могут привести к реальной угрозе ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. При этом киевский режим собирается широко освещать события у АЭС и возложить вину за возможные последствия на российских военных.