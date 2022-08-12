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Регион
Опубликовано 12 августа 2022, 02:34
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ВСУ выпустили по Запорожской АЭС десятки беспилотников и ракет

Власти Запорожья насчитали десятки беспилотников и ракет, выпущенных ВСУ по ЗАЭС

Украинские военные с начала августа запустили в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"По территории АЭС были выпущены десятки ракет системы залпового огня, тяжёлой артиллерии, ударных беспилотников. Речь идёт о десятках", — приводит ТАСС его слова.

Рогов отметил, что на фоне таких атак была усилена противовоздушная оборона станции, и уже были замечены результаты. Российские силы ПВО накануне вечером перехватили ракеты и беспилотники, запущенные в том направлении, затем огневые позиции противника были подавлены.

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Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.

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Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев
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