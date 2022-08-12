НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 августа, 02:34

ВСУ выпустили по Запорожской АЭС десятки беспилотников и ракет

Власти Запорожья насчитали десятки беспилотников и ракет, выпущенных ВСУ по ЗАЭС

Украинские военные с начала августа запустили в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"По территории АЭС были выпущены десятки ракет системы залпового огня, тяжёлой артиллерии, ударных беспилотников. Речь идёт о десятках", — приводит ТАСС его слова.

Рогов отметил, что на фоне таких атак была усилена противовоздушная оборона станции, и уже были замечены результаты. Российские силы ПВО накануне вечером перехватили ракеты и беспилотники, запущенные в том направлении, затем огневые позиции противника были подавлены.

Россия предупредила об угрозе ядерной катастрофы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

Россия предупредила об угрозе ядерной катастрофы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС

Как рассказывал Лайф, украинские военные в течение двух дней подряд обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. Российские же военные смогли предотвратить повреждение критической инфраструктуры.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров