Российские военные рассказали о последствиях обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ
Минобороны России: После обстрелов ЗАЭС частично повреждена теплоэлектростанция
Последствиями обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооружённых сил Украины стало повреждение теплоэлектростанции. Критически важная инфраструктура самой ЗАЭС не пострадала. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"11 августа 2022 года подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населённого пункта Никополь из 152-мм орудий совершён обстрел Запорожской атомной электростанции", — рассказал он.
По словам генерал-полковника, в результате была частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.
Критическую инфраструктуру ЗАЭС удалось уберечь "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям" российских военных: они прикрыли критические объекты, работа реакторов не была нарушена.
Сегодня Лайф сообщал, что украинские силовики уже второй раз за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошли в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции. Россия на заседании Совбеза ООН предупредила об угрозе ядерной катастрофы из-за ударов ВСУ по ЗАЭС.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ