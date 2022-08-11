Российские военные рассказали о последствиях обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ

Последствиями обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооружённых сил Украины стало повреждение теплоэлектростанции. Критически важная инфраструктура самой ЗАЭС не пострадала. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"11 августа 2022 года подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населённого пункта Никополь из 152-мм орудий совершён обстрел Запорожской атомной электростанции", — рассказал он.

По словам генерал-полковника, в результате была частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.