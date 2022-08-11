На Кубе потушили полыхавшее шесть дней нефтехранилище

По словам главы государства, дым вокруг пожарища ещё виден, однако он уже никак не угрожает местным жителям. Власти ведут мониторинг состояния окружающей среды и качества воздуха, оценивают размер ущерба.

Как сообщал Лайф, пожар на нефтехранилище в порту начался на Кубе вечером 5 августа. Виной тому была молния, которая ударила в купол резервуара, где в этот момент находилось порядка 25 тысяч кубометров нефти. В результате погибли два человека, пострадали 130. Вечером 6 августа Куба запросила международную помощь в тушении крупного пожара на нефтехранилище. Позже в МИД РФ заявили, что Россия находится в постоянном контакте с Гаваной по вопросу возгорания.