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11 августа, 19:27

На Кубе потушили полыхавшее шесть дней нефтехранилище

Президент Кубы: Потушен пожар на нефтехранилище в провинции Матансас

<p>Пожар на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас. Фото © ТАСС / AP / Ismael Francisco</p>

Пожар на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас. Фото © ТАСС / AP / Ismael Francisco

На Кубе потушили пожар на нефтехранилище в провинции Матансас. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель.

"Сердечные пожелания из Матансаса, где мы подтверждаем прекращение пожара в промышленной зоне", — написал он в Twitter.

По словам главы государства, дым вокруг пожарища ещё виден, однако он уже никак не угрожает местным жителям. Власти ведут мониторинг состояния окружающей среды и качества воздуха, оценивают размер ущерба.

При пожаре на нефтехранилище на Кубе пострадал министр энергетики страны

При пожаре на нефтехранилище на Кубе пострадал министр энергетики страны

Как сообщал Лайф, пожар на нефтехранилище в порту начался на Кубе вечером 5 августа. Виной тому была молния, которая ударила в купол резервуара, где в этот момент находилось порядка 25 тысяч кубометров нефти. В результате погибли два человека, пострадали 130. Вечером 6 августа Куба запросила международную помощь в тушении крупного пожара на нефтехранилище. Позже в МИД РФ заявили, что Россия находится в постоянном контакте с Гаваной по вопросу возгорания.

Никита Осипов
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