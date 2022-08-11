США заявили о приверженности выполнению СНВ-3

Американские власти остаются приверженными выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"США привержены соблюдению ДСНВ. Как отмечал президент Байден, сейчас мы больше, чем когда-либо со времён холодной войны, должны работать над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации", — сказал он в ходе брифинга, комментируя заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении Москвы вывести российские объекты из-под инспекций.

Ранее Лайф сообщал, что Москва временно выводит свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИД заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке.

