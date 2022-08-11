США заявили о приверженности выполнению СНВ-3
Представитель Госдепа Пател: США привержены соблюдению СНВ-3
Американские власти остаются приверженными выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
"США привержены соблюдению ДСНВ. Как отмечал президент Байден, сейчас мы больше, чем когда-либо со времён холодной войны, должны работать над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации", — сказал он в ходе брифинга, комментируя заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении Москвы вывести российские объекты из-под инспекций.
Ранее Лайф сообщал, что Москва временно выводит свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИД заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году. Оно оказалось под угрозой срыва из-за позиции на то время ещё президента США Дональда Трампа. 27 января прошлого года Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ между Россией и США. Спустя два дня президент Владимир Путин утвердил продление ДСНВ на пять лет. Президент Джо Байден тоже уложился в срок, по истечении которого документ потерял бы силу.
ТАСС / Владимир Машатин