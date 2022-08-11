Похудевшему на 11 килограммов Саакашвили поставили 17 разных диагнозов

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили поставили сразу 17 различных диагнозов. Об этом сообщил брат политика Георгий.

"Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации, чтобы как можно скорее организовать его транспортировку в заграничную клинику. <...> Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось ещё три", — рассказал он журналистам.

В настоящее время Саакашвили практически ничего не ест, из-за чего уже похудел на 11 килограммов. Его брат добавил, что 54-летний политик после изнурительной голодовки находится в состоянии слабости.