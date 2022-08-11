"Ничего не работает, всё стоит дорого": В Британии заявили о разрушенной экономике из-за Украины
The Telegraph: Украинский кризис разрушает экономику Британии
Украинский кризис и рост цен на топливо и продовольствие стремительно разрушают экономику Великобритании. К такому выводу пришёл обозреватель британского издания The Telegraph Бен Райт.
"Добро пожаловать в современную Британию, где ничего не работает, всё стоит дорого, а все мы очень заняты спорами о причинах наших бед, чтобы найти какие-либо решения", — посетовал журналист.
По словам Райта, сейчас жители Соединённого Королевства с волнением наблюдают за ростом прогнозируемой предельной цены на электроэнергию. К примеру, в компании Cornwall Insight предполагают, что счета за коммунальные услуги взлетят с 1971 до 3581 фунта стерлингов (более 271 тысячи рублей) в октябре и до 4266 (более 317 тысяч рублей) в январе. Как указывает журналист, это составляет 14% доходов обычной семьи в Британии. Бедные граждане страны и вовсе не осилят подобные расходы.
Ранее сообщалось, что Британия готовится к возможному отключению света зимой из-за дефицита газа. По данным агентства Bloomberg, подачу голубого топлива могут временно отключить, если уменьшатся поставки газа не только из России, но и из Норвегии, а зима будет особенно морозной.
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