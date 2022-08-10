Британия готовится к возможному отключению света зимой из-за дефицита газа

В случае дальнейшего сокращения поставок газа из России на мировые рынки возможно несколько вариантов развития события. По расчётам Британии, одной из мер в условиях дефицита энергоресурса может стать отключение газа в январе 2023 года на четыре дня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, подачу голубого топлива могут временно отключить, если уменьшатся поставки газа не только из России, но и из Норвегии, а зима будет особенно морозной. Они подчеркнули, что это крайняя мера. Она будет введена, только если перенаправление потоков газа не поможет справиться с ситуацией. Великобритания также прорабатывает план, согласно которому уровень газа будет составлять лишь одну шестую часть от пиковых значений потребления.

При этом в британском Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии заверили, что отключения газа не будет и предприятия и жилые дома получат зимой топливо и электричество при любом развитии событий.