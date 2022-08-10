Центробанку предложили блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

В качестве новой меры борьбы с мошенниками Центральному банку предложили блокировать переводы на сумму свыше десяти тысяч рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдёт дополнительную идентификацию. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, инициативу обсуждали на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке. Эксперты предложили ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код для "разморозки" отправленного перевода либо при получении кредитов. По словам председателя совета Финпотребсоюза Игоря Костикова, участники встречи поддержали предложение, так как дополнительные меры для снижения финансовых потерь граждан необходимы.

Для злоумышленников эта мера создаст крайнее неудобство, поскольку в момент блокировки и последующей "разморозки" у человека может проясниться сознание. К тому же множество небольших переводов, с одной стороны, вызовет подозрение у банка, с другой — затянет процесс похищения средств.

"Ежегодно потери граждан от финансового мошенничества исчисляются десятками миллиардов, которые невозможно возместить и компенсировать. Рынок также страдает финансово и репутационно. Поэтому мы считаем, что превентивные меры, позволяющие не допускать потерь, всё же будут компенсировать неудобства ограничений", — сказала член ЭС, руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.