ЦБ посоветовал госкомпаниям отказаться от евро и доллара в пользу других валют

Банк России выступил за перевод накопленных средств госкомпаний из евро и долларов в другие валюты. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск Правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций)", — написано в докладе.

В сообщении также указано, что такие же правительственные рекомендации могут коснуться необходимости отказа от заключения новых контрактов с использованием валют недружественных стран либо, если это невозможно, включение в контракты условий, которые допускают исполнение требований в рублях или в валютах дружественных стран.