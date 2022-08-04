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4 августа, 10:32

ЦБ посоветовал госкомпаниям отказаться от евро и доллара в пользу других валют

Банк России призвал госкомпании перевести накопленные доллары и евро в иные валюты

Банк России выступил за перевод накопленных средств госкомпаний из евро и долларов в другие валюты. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

"Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск Правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций)", — написано в докладе.

В сообщении также указано, что такие же правительственные рекомендации могут коснуться необходимости отказа от заключения новых контрактов с использованием валют недружественных стран либо, если это невозможно, включение в контракты условий, которые допускают исполнение требований в рублях или в валютах дружественных стран.

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Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 марта 2023-го. Также для юрлиц до 9 марта 2023 года продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или не более такой же суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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