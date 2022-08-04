Новосибирского депутата объявили в розыск из-за фейков о Российской армии
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову
Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД РФ.
По какой именно статье разыскивается девушка, не уточняется, однако ранее в отношении неё было возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах РФ.
Лайф напоминает, что ранее на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову был составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. А региональные парламентарии обратились к председателю СК Бастрыкину с заявлением о привлечении коллеги к уголовной ответственности из-за опубликованного ею в соцсетях комментария о военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.
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