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4 августа, 10:21

Новосибирского депутата объявили в розыск из-за фейков о Российской армии

МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД РФ.

По какой именно статье разыскивается девушка, не уточняется, однако ранее в отношении неё было возбуждено уголовное дело о фейках о Вооружённых силах РФ.

Новосибирский депутат Пирогова уехала в Грузию после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

Новосибирский депутат Пирогова уехала в Грузию после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

Лайф напоминает, что ранее на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову был составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. А региональные парламентарии обратились к председателю СК Бастрыкину с заявлением о привлечении коллеги к уголовной ответственности из-за опубликованного ею в соцсетях комментария о военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / hellpad

Артур Лапсаков

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