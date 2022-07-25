Новосибирский депутат Пирогова уехала в Грузию после возбуждения дела о фейках о ВС РФ
Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова покинула Россию и уехала в Грузию после возбуждения в отношении неё уголовного дела о фейках о ВС РФ. Об этом заявила её коллега Светлана Каверзина.
"Да, Хельга уехала за границу, да, она сейчас в Грузии", — сказала она в беседе с РИА "Новости", добавив, что об этом она узнала от Пироговой.
22 июля депутат написала в "Твиттере", что 25 июля, то есть сегодня, она обязана явиться в отдел Следственного комитета. При этом в случае неявки на допрос парламентарий будет объявлена в розыск.
Лайф напоминает, что ранее на депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову был составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. А региональные парламентарии обратились к председателю СК Бастрыкину с заявлением о привлечении коллеги к уголовной ответственности из-за опубликованного ею в соцсетях комментария о военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. 22 июля против Хельги Пироговой было возбуждено уголовное дело.
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