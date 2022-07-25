Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Украины Демченко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снял с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслана Демченко.
"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — написано в документе, опубликованном на сайте украинского президента.
Ранее Лайф рассказывал, что Верховная рада уволила главу СБУ Ивана Баканова. Решение было принято после единогласного голосования. Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены. Позже лидер Незалежной анонсировал кадровую ревизию в Службе безопасности страны. 19 июля Зеленский сменил региональных руководителей СБУ сразу в пяти областях.
Новости
Presidency of Ukraine / Handout / Anadolu Agency via Getty Images