Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Украины Демченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снял с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслана Демченко.

"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — написано в документе, опубликованном на сайте украинского президента.