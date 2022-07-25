"Режиссёр — Кирилл Левников": "Краснодар" поздравил "Спартак" с победой подборкой спорных моментов встречи

"Краснодар" ответил владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну, опубликовав в социальных сетях видео со спорными моментами в домашнем матче второго тура чемпионата России против красно-белых.

Встреча, состоявшаяся в минувшую субботу в Краснодаре, завершилась со счётом 4:1 в пользу столичного клуба. В послематчевом комментарии Федун поздравил свою команду с хорошей победой.

"Краснодар" присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы "Спартака". Режиссёр — Кирилл Левников, ассистент режиссёра — Евгений Кукуляк. По результатам сезона 2021/2022 "Краснодар" занял первое место по потерянным очкам из-за судейских ошибок и благодаря Кириллу Левникову и Евгению Кукуляку во втором туре уверенно движется к ещё одному призу", — говорится в публикации.

У "Краснодара" претензии к трём решениям арбитра Левникова по ходу матча со "Спартаком". В их числе удаление хавбека команды Александра Черникова, не показанная форварду красно-белых Александру Соболеву вторая жёлтая карточка и игра рукой легионера гостей Кристофера Мартинса в эпизоде с голом Романа Зобнина.