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25 июля, 09:36

Российские войска подавили четыре взвода РСЗО "Град" в ДНР

Минобороны: ВС России подавили четыре взвода РСЗО "Град" в ДНР

Вооружённые силы России подавили четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семёновка", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, на огневых позициях были подавлены два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также восемь украинских взводов орудий Д-30 в районах населённых пунктов Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Курахово, Камышевка ДНР.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов и иностранных наёмников в ДНР. Всё произошло в населённом пункте Константиновка.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Артур Лапсаков

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