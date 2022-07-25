Российские войска подавили четыре взвода РСЗО "Град" в ДНР

Вооружённые силы России подавили четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семёновка", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, на огневых позициях были подавлены два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также восемь украинских взводов орудий Д-30 в районах населённых пунктов Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Курахово, Камышевка ДНР.