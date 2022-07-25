ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов и иностранных наёмников в ДНР

ВКС России уничтожили более 100 украинских бойцов и иностранных наёмников ударом в Константиновке (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наёмников", — говорится в сообщении.