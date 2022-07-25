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Опубликовано 25 июля 2022, 09:30

ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов и иностранных наёмников в ДНР

ВКС России уничтожили более 100 украинских бойцов и иностранных наёмников ударом в Константиновке (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наёмников", — говорится в сообщении.

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А 24 июля российские военные нанесли удары по складам вооружения ВСУ в Николаеве. В результате уничтожено более 50 украинских бойцов.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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