Песков: Удар по военным объектам в порту Одессы не может повлиять на отгрузку зерна
Удар Вооружённых сил России по военным объектам в морском порту Одессы не может и не должен повлиять на начало процесса отгрузки зерна. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договорённостей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Напомним, ВС РФ уничтожили в порту Одессы склад ракет HARPOON и военный корабль Украины. Удар был нанесён ракетами большой дальности морского базирования. Как уточнили в Минобороны, также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Незалежной.
ТАСС / AP Photo / Khalil Hamra