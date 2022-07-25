Песков: Удар по военным объектам в порту Одессы не может повлиять на отгрузку зерна

Удар Вооружённых сил России по военным объектам в морском порту Одессы не может и не должен повлиять на начало процесса отгрузки зерна. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договорённостей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки", — сказал пресс-секретарь российского лидера.