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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 09:13

Песков: Удар по военным объектам в порту Одессы не может повлиять на отгрузку зерна

Удар Вооружённых сил России по военным объектам в морском порту Одессы не может и не должен повлиять на начало процесса отгрузки зерна. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это никоим образом не связано с инфраструктурой, которая задействуется для выполнения договорённостей и вывоза зерна. Поэтому подобное никак не может и не должно повлиять на начало процесса отгрузки", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Напомним, ВС РФ уничтожили в порту Одессы склад ракет HARPOON и военный корабль Украины. Удар был нанесён ракетами большой дальности морского базирования. Как уточнили в Минобороны, также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Незалежной.

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ТАСС / AP Photo / Khalil Hamra

Александр Юнашев
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