НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 июля, 08:58

Россияне рассказали, из-за чего испытывают стресс

ВЦИОМ: 57% россиян столкнулись со стрессом в 2022 году

Более половины россиян (57%) признались, что сталкивались со стрессом в текущем году, а 42% — удалось избежать подобной "встречи". Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Чаще всего стресс испытывали люди от 18 до 24 лет — в 79% случаев. На такие ситуации пожаловались также граждане в возрасте от 25 до 34 лет (66%) и от 34 до 59 лет (63%). Реже всего состояние повышенного напряжения организма испытывали россияне от 60 лет (42%).

Среди причин стресса респонденты назвали работу (22%), ситуацию вокруг Украины (20%) и финансовые трудности (10%). При этом 93% опрошенных не обращались к психологам, психоаналитикам и психотерапевтам в последние полгода. Стоит отметить, что женщины прибегали к помощи таких специалистов чаще, чем мужчины, — 8% и 6% соответственно. Причём популярнее всего эти эксперты среди людей от 18 до 24 лет, среди них к таким специалистам ходят 15% опрошенных. А реже всего к ним обращаются люди от 45 лет (4%).

Кроме того, россияне рассказали, что в последние полгода они стали чаще общаться с друзьями и близкими (28% случаев), заниматься спортом (20%), смотреть телевизор (16%). А ещё 13% респондентов признались, что стали чаще сидеть в гаджетах и социальных сетях. При этом 12% участников опроса начали смотреть больше сериалов, а 11% — больше курить.

Более половины россиян уверены, что браки заключаются по любви

Более половины россиян уверены, что браки заключаются по любви

Ранее россияне рассказали, что делает их счастливыми. Причём больше всего таких людей живёт в Южном федеральном округе, там об этом заявили 86% опрошенных.

Обложка ©

Unsplash

Варвара Романова
  • Новости
  • вциом
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров