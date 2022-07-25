Россияне рассказали, из-за чего испытывают стресс

Более половины россиян (57%) признались, что сталкивались со стрессом в текущем году, а 42% — удалось избежать подобной "встречи". Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Чаще всего стресс испытывали люди от 18 до 24 лет — в 79% случаев. На такие ситуации пожаловались также граждане в возрасте от 25 до 34 лет (66%) и от 34 до 59 лет (63%). Реже всего состояние повышенного напряжения организма испытывали россияне от 60 лет (42%).

Среди причин стресса респонденты назвали работу (22%), ситуацию вокруг Украины (20%) и финансовые трудности (10%). При этом 93% опрошенных не обращались к психологам, психоаналитикам и психотерапевтам в последние полгода. Стоит отметить, что женщины прибегали к помощи таких специалистов чаще, чем мужчины, — 8% и 6% соответственно. Причём популярнее всего эти эксперты среди людей от 18 до 24 лет, среди них к таким специалистам ходят 15% опрошенных. А реже всего к ним обращаются люди от 45 лет (4%).

Кроме того, россияне рассказали, что в последние полгода они стали чаще общаться с друзьями и близкими (28% случаев), заниматься спортом (20%), смотреть телевизор (16%). А ещё 13% респондентов признались, что стали чаще сидеть в гаджетах и социальных сетях. При этом 12% участников опроса начали смотреть больше сериалов, а 11% — больше курить.