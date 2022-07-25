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25 июля, 08:56

Хоккеист "Монреаля" помог спасти пилота самолёта на озере в Канаде

Форвард клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Пол Байрон помог спасти пилота гидросамолёта, который совершил аварийную посадку на озере в канадской провинции Квебек. Об этом сообщает RDS.

В момент аварии Байрон вместе с родственниками находился на рыбалке. Хоккеист помог вытащить пилота на берег. Пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

"Помимо меня в спасении пилота участвовали мой тесть, зять и друг семьи. Желаем ему скорейшего выздоровления", — сказал Байрон.

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33-летний хоккеист выступает за "Монреаль Канадиенс" с 2015 года. Также он играл в НХЛ за "Баффало Сейбрз" и "Калгари Флеймз". Всего в регулярных чемпионатах он провёл 521 матч, набрав 208 очков (98 заброшенных шайб + 110 результативных передач).

Обложка ©

NHL.com

Роман Фейгин
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