Хоккеист "Монреаля" помог спасти пилота самолёта на озере в Канаде

Форвард клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Пол Байрон помог спасти пилота гидросамолёта, который совершил аварийную посадку на озере в канадской провинции Квебек. Об этом сообщает RDS.

В момент аварии Байрон вместе с родственниками находился на рыбалке. Хоккеист помог вытащить пилота на берег. Пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

"Помимо меня в спасении пилота участвовали мой тесть, зять и друг семьи. Желаем ему скорейшего выздоровления", — сказал Байрон.