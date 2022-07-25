В Иркутской области 14-летняя девочка погибла от удара током от тёплого пола в бане

14-летняя школьница умерла от удара током при коротком замыкании тёплого пола в бане в Боханском районе Иркутской области. Об этом сообщает портал Irk.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, девочка мылась в душе, когда произошло замыкание пола с подогревом. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, специалистам предстоит определить причину короткого замыкания и установить, не был ли тёплый пол установлен с нарушениями правил техники безопасности.