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25 июля, 07:11
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Укус свиньи убил россиянина

Житель Иркутской области скончался после укуса свиньи

Пожилой мужчина из посёлка Тельма Усольского района Иркутской области скончался после нападения свиньи, когда пытался прогнать стадо животных. Об этом сказано в сообщении прокуратуры региона.

Всё произошло утром 23 июля, когда животные находились на самовыпасе и забрели к мужчине на участок. Хозяин попытался прогнать их, однако одна из свиней укусила его за ногу. Пострадавшего госпитализировали, но он умер из-за обильной кровопотери.

По факту случившегося организована проверка по соблюдению требований законодательства о содержании домашних сельскохозяйственных животных.

В Омской области подросток умер после падения с лошади

В Омской области подросток умер после падения с лошади

Как пишет портал usolie-citi, местные жители часто жаловались на "пастуха", оставлявшего свиней на выгуле одних. Администрация посёлка четыре раза составляла протокол на хозяина животных, однако это не мешало ему продолжать. Свиньи питались травой и могли зайти на чужой участок, перекопав его.

Ранее Лайф рассказывал, что в Челябинской области бешеный ёж укусил ребёнка, который хотел его покормить. В медучреждении сообщили, что это не первое нападение бешеного дикого животного в Озёрске. Подобный случай произошёл в мае, тогда во дворе дома ребёнка укусила крыса.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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