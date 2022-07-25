Укус свиньи убил россиянина

Пожилой мужчина из посёлка Тельма Усольского района Иркутской области скончался после нападения свиньи, когда пытался прогнать стадо животных. Об этом сказано в сообщении прокуратуры региона.

Всё произошло утром 23 июля, когда животные находились на самовыпасе и забрели к мужчине на участок. Хозяин попытался прогнать их, однако одна из свиней укусила его за ногу. Пострадавшего госпитализировали, но он умер из-за обильной кровопотери.

По факту случившегося организована проверка по соблюдению требований законодательства о содержании домашних сельскохозяйственных животных.

Как пишет портал usolie-citi, местные жители часто жаловались на "пастуха", оставлявшего свиней на выгуле одних. Администрация посёлка четыре раза составляла протокол на хозяина животных, однако это не мешало ему продолжать. Свиньи питались травой и могли зайти на чужой участок, перекопав его.