В Мордовии подполковник полиции попался на взятке в биткоинах от наркодилера

В Мордовии подполковника полиции подозревают в получении взятки от наркодилера. Как сообщает SHOT, сотрудник правоохранительных органов потребовал крупную сумму в биткоинах, чтобы злоумышленник смог уйти от ответственности.

Информацию о дилере 37-летний начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков и легализацией наркодоходов республиканского МВД получил от подчинённых. Полицейский решил, что сможет обогатиться за счёт торговца, и потребовал от него два биткоина в качестве взятки (в рублях примерно 2,8 миллиона). О "сделке" они договорились через "Телеграм".

В конечном счёте наркоторговец перевёл подполковнику лишь малую часть суммы — 0,0366 биткоина, в расчёте на рубли это составляет около 50 тысяч рублей. Когда информация об этом вскрылась, полицейского задержали.