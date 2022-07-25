НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 июля, 09:11

В "Спартаке" заявили о планах расторгнуть контракт с Педро Рошей

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб планирует расстаться с бразильским нападающим Педро Рошей. Об этом сообщает Rusfootball.

Роша вернётся в расположение "Спартака" 1 августа. На протяжении трёх последних лет столичный клуб трижды отдавал 27-летнего форварда в аренду: он выступал за бразильские команды "Крузейро", "Фламенго" и "Атлетико Паранаэнсе".

"На Рошу мы не рассчитываем. Думаем, мы достигнем какого-то консенсуса, потому что переговоры идут. Скорее всего, расторгнем контракт", — сказал Мележиков.

Педро Роша вернётся в "Спартак" и будет выступать за клуб до конца сезона

Педро Роша вернётся в "Спартак" и будет выступать за клуб до конца сезона

Права на Рошу принадлежат "Спартаку" с 2017 года. Южноамериканец провёл за основной состав команды 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года.

Обложка ©

ФК "Спартак"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров