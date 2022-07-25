В "Спартаке" заявили о планах расторгнуть контракт с Педро Рошей

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб планирует расстаться с бразильским нападающим Педро Рошей. Об этом сообщает Rusfootball.

Роша вернётся в расположение "Спартака" 1 августа. На протяжении трёх последних лет столичный клуб трижды отдавал 27-летнего форварда в аренду: он выступал за бразильские команды "Крузейро", "Фламенго" и "Атлетико Паранаэнсе".

"На Рошу мы не рассчитываем. Думаем, мы достигнем какого-то консенсуса, потому что переговоры идут. Скорее всего, расторгнем контракт", — сказал Мележиков.